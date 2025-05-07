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Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Yapılıyor

Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Yapılıyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, üniversite öğrencilerinin katılımıyla kıyasıya bir yarışa sahne oluyor. Şampiyonada 47 erkek ve 57 kız sporcu, ulusal hakemler eşliğinde ödüller için mücadele edecek.

Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, ikinci kez Sakarya'da düzenleniyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen şampiyonada ata sporunu sürdüren üniversite öğrencileri, dereceye girmek için kıyasıya yarışıyor.

Sakarya, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 2025 yılı Yurtlar Arası Spor Ligi (YURTLİG) Türkiye Birinciliği Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapıyor. İlk kez 2024 yılında şampiyonaya ev sahipliği yapan Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bu yıl düzenlenen okçuluk finallerinde 47 erkek, 57 kız sporcu olmak üzere 11 ulusal hakem ile 32 görevliyi ağırlıyor.

Katılımın geçen yıla göre daha yoğun olduğunu söyleyen Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, "Her türlü tedbirimizi aldık. Bu şampiyona ilçemiz ve ilimiz için gurur verici. Şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Şampiyona sporcularından Döne İrem Denizci ise ok atarken çok keyif aldığını ve insanların keyif aldığı yerde durması gerektiği aktardı. Sakaryalı sporcu Şevval Gürtekin, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını ve şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

Diğer bir sporcu Seher Avcı, "Bize ikinci kez ev sahipliği yapan Sakarya'ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl keyif almıştık. Herkes bu sporu yapmalı ve kendini bu alanda geliştirmeli" derken, Azra Miray Bolat ise, "Bu sporda yeni olduğum için biraz telaşlıyım ve heyecanlıyım. Önemli olan eğlenmek" diye konuştu.

Turnuva, büyük kadınlar ve büyük kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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