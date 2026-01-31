Haberler

Kütahya'da Minik ve Yıldız Okçular Türkiye Şampiyonası heyecanı

Güncelleme:
Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na 30 farklı şehirden yaklaşık bin sporcu katılıyor. Açılış törenine yerel protokol ve federasyon yetkilileri katıldı.

Kütahya'da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası büyük bir katılımla başladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde TOKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık bin sporcu, birincilik için ok atarak yeteneklerini sergiliyor.

Açılış töreninde konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmişte spor alanında yaşanan imkan sıkıntılarına değinen Ovalı, bugün gelinen noktada ulusal düzeyde bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Otuz farklı şehirden binin üzerinde sporcu kardeşimiz ve aileleri Kütahya'mıza geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Şampiyonanın açılış programına; AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kütahya Vali Vekili Süleyman Ovalı, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile il protokolü katıldı.

Geleneksel Türk okçuluğunun geleceği olarak görülen minikler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, Kütahya'da spor dolu günlere sahne oluyor.

Şampiyona yarın sonra erecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
