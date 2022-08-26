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Geleneksel Türk Okçuluğu branşında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Haberleri

Geleneksel Türk Okçuluğu branşında Türkiye üçüncüsü oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Geleneksel Türk Okçuluğu' branşında Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Samet Yaman'ı tebrik etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Geleneksel Türk Okçuluğu' branşında Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Samet Yaman'ı tebrik etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Geleneksel Türk Okçuluğu' branşında Türkiye üçüncüsü olan Körfezli Muhammet Samet Yaman'ı ağırladı. Ailesi ile birlikte Yaman'ı ağırlayan Şener Söğüt, "Her geçen gün sporcu sayısının arttığı bir branş. Geleneksel sporlarımız bizler için önemli. Sayının artması da insanlarımızın bu spora ve kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor. Ben Geleneksel Türk Okçuluğu'na ilginin her geçen gün daha da artacağını ve sporcu sayılarının çok yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Bugün de Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran Muhammet Samet Yaman'ı belediyemizde misafir ettik. Kendisini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şener Söğüt Türkiye Körfez Spor Haberler

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