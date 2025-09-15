Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Sivas'ta Çocukları Eğlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Sivas'ta çocuklara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynatma fırsatı sundu.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 40. durağı Sivas oldu. Çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 40. durağı Sivas oldu. Kongre Müzesi bahçesine konuşlandırılan TIR'da bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Minik çocuklar geleneksel sokak oyunlarını oynayarak doyasıya eğlendi ve güzel anılar biriktirdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de çocuklarla yakından ilgilenerek sevincine ortak oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
