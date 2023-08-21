Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Pazar Günü Yapılacak

Güreşlere 50'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 700 güreşçinin katılmasının beklendiği Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde başpehlivanlık ödülünün 20 bin lira olarak belirlendiği bildirildi. Toplam dağıtılacak para ödülünün ise 125 bin 500 lira olduğu açıklandı. Güreşlerin minkiler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride yapılacak. Güreşler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda Cumhur İttifakı belediyelerinin kaktıklarıyla düzenlenecek. Güreşlerden önce ise 25 ve 26 Ağustos 2023 tarihlerinde Kızıldağ Lahanalık mevkiinde Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık, Tuğba Çimencan ve Şimal Saraç sahne alacak.

538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Pazar günü gerçekleştirilecek.

Güreşlere 50'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 700 güreşçinin katılmasının beklendiği Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde başpehlivanlık ödülünün 20 bin lira olarak belirlendiği bildirildi. Toplam dağıtılacak para ödülünün ise 125 bin 500 lira olduğu açıklandı. Güreşlerin minkiler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Güreşler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda Cumhur İttifakı belediyelerinin kaktıklarıyla düzenlenecek.

Güreşlerden önce ise 25 ve 26 Ağustos 2023 tarihlerinde Kızıldağ Lahanalık mevkiinde Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık, Tuğba Çimencan ve Şimal Saraç sahne alacak. - ADANA