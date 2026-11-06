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Geleneksel Güreşler Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

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Geleneksel Güreşler Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi Haber Videosunu İzle
Geleneksel Güreşler Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 2. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi, Başkan İbrahim Türkiş delegelere teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 2. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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