Gelecek sezon devam edecek mi? TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı

Gelecek sezon devam edecek mi? TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon devam edip etmeyeceği merak konusu olan 'yabancı VAR hakemi' konusunda kararını verdi. TFF, önümüzdeki sezonun 'yabancı VAR hakemi' uygulamasının devamına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun planlamalarına dair bir toplantı gerçekleştirdi.

YABANCI HAKEM OLACAK MI?

8 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'in fikstürü geçtiğimiz günlerde çekildi. Öte yandan TFF, önümüzdeki sezonun merakla beklenen 'yabancı VAR hakemi' uygulamasına dair kararını da verdi.

YABANCI HAKE DE 'DEVAM' KARARI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulaması bir sezon daha devam edecek. 2024-2025 sezonun ortasında başlayan bu uygulamanın tartışmaları bir nebze de olsa dindirdiği ve devam edilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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