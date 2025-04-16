Geleceğin Voleybol Sultanları Erzurum'da Yetişiyor

Geleceğin sultanları Erzurum'da yetişiyor. GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, minik, yıldız ve genç sultanlara Türk Bayrağı motifli tişört hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor salonlarında geleceğin milli voleybolcuları yetiştiriliyor.

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı, Yakutiye Spor Salonu'nda kız voleybolcularının antrenmanını izledi. Antrenörler Elif Çelik ve Selma Erzincanlı ile sporcularla sohbet eden Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, geleceğin sultanlarına ay-yıldızlı tişört hediye etti.

Dönmez, 'Bizim Çoçuklar' ve 'Şehrim Spor Yapıyor' sloganıyla çıkıkları yolda, "Her şey Erzurum ve Türk Sporu için." diyerek sporculara moral aşıladı.

Çakmur destekliyor biz gayret sarf ediyoruz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "İl Müdürümüz Levent Çakmur, bizlere büyük destek veriyor. İl Müdürümüzün destekleri, bizlerin gayretleriyle sporun il karnesinde zirveye yol almasını sağladık. Antrenörlerimize, spor uzmanlarımıza, koordinatörlerimize sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımızın ailelerine ve bizlere her zaman destek veren il müdürümüz Levent Çakmur'a müteşekkiriz" dedi.

Hepsi birbirinden yetenekli

Erzurum GSİM Voleybol Antrenörleri Elif Çelik ve Selma Erzincanlı yönetimindeki ücretsiz voleybol kurslarına katılan öğrencilerin hepsi birbirinden yetenekli. Dadaş kızları gelecekte filenin sultanları olabilmek için çalışıyor. Erzurumlu öğrenciler, voleybol kurslarında antrenman kaçırmamak için büyük özen gösteriyor. - ERZURUM