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Geleceğin raketleri AİÇÜ kortlarında ter döktü

Spor Haberleri

Geleceğin raketleri AİÇÜ kortlarında ter döktü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi. Geleceğin tenisçilerinin birincilik için raket salladığı turnuvada, kadınlarda Hataylı sporcu Sofia Sayek, erkeklerde ise Trabzonlu sporcu Mustafa Sancaklıoğlu birinci oldu.

Beş bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatı noktası olan Ağrı Dağı'nın tanıtımı ile tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve paydaş kuruluşların katkıları ile gerçekleştirilen 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi uluslararası standartlardaki tenis kortlarında yapılan Ağrı Dağı Tenis turnuvasına, 30'u kadın 90'ı erkek toplam 120 sporcu katıldı. Sporcuların rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuvada kadınlarda Sofia Sayek, erkeklerde ise Mustafa Sancaklıoğlu birinci oldu. Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ağrı Dağı Türkiye Tenis Ağrı Spor Haberler

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