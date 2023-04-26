Geleceği merak konusu olan Çağlar Söyüncü'den dünya devine 4 yıllık imza
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Premier lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaştı. Başarılı futbolcu İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve düşme hattında yer alan Leicester City'de etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığına ve sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacağına yer verildi.
Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.
İngiliz temsilcisi ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020-2021 sezonunda FA Cup zaferi de yaşamıştı.