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Gedson Fernandes, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gedson Fernandes, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, 2024'e damga vuran olayların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve Spor kategorisinde kendi sevinç anlarının yer aldığı fotoğrafa oy verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gedson Fernandes, "Spor" kategorisindeki oyunu kendisinin de fotoğraf karesinde yer aldığı, Galatasaray'la oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Ciro Immobile'nin attığı gol sonrası Beşiktaşlı futbolcuların sevincinin yer aldığı Hakan Akgün'e ait fotoğrafa verdi.

Spor temalı fotoğrafların ilgisini daha çok çektiğini söyleyen Gedson Fernandes'in diğer tercihleri ise Tayfun Coşkun'a ait "Şov zamanı" ve "Sevinç taklası" adlı fotoğraflar oldu.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını tercih eden Gedson Fernandes, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" isimli fotoğrafını seçti. Siyah-beyazlı oyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre" fotoğraflarından ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı karesine oy verdi.

İncelediği fotoğrafların etkileyici olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, "Güzel görüntüleri seviyorum. Spor fotoğrafları daha çok hoşuma gidiyor. Süper Kupa'daki fotoğrafı seçtim çünkü bizim için çok önemli olan bir kupaydı. İz bırakan, sürekli hatırlayacağımız bir anı ve başarı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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