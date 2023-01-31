Gedson Fernandes'ten maç sonu hakeme olay hareket! Şenol Güneş sinirden çıldırdı

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Şansalan'ı iten Portekizli futbolcu, sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Şansalan'ın Fernandes'e kırmızı değil, sarı kart göstermesi ise eleştirildi. Gedson Fernandes'in hareketine Şenol Güneş'in de oldukça sinirlendiği görüldü.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Gedson Fernandes, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

SİVASSPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçın sonunda hakem Ali Şansalan'ı iten Gedson Fernandes, sarı kartla cezalandırıldı ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcunun hareketi sonrası kırmızı değil, sarı kartla cezalandırılması eleştirildi.

"TAKIMIMIZDA İYİ OYUNCULAR VAR"

Fernandes maç sonu yaptığı açıklamada, "Takımımızda iyi oyuncular var. Sivas'a karşı en az benim kadar iyi oynayacak oyuncular var. Onlar en iyi şekilde oynayacaktır." ifadelerini kullandı.