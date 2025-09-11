Gedson Fernandes'e yeni takımında şok

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, yeni takımına hızlı bir giriş yapsa da Rusya'da eleştirilerin hedefi oldu.

AYIN OYUNCUSU BARCO OLDU

Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçilemeyen Portekizli orta saha, eski futbolculardan olumsuz yorum aldı. Kulübün duyurusuna göre ödül, orta saha oyuncusu Ezequiel Barco'ya verildi. Gedson Fernandes ise yüzde 17 oy alarak üçüncü sırada kaldı.

"ÖNE ÇIKAMADI" ELEŞTİRİSİ

Lokomotiv Moskova'nın eski defans oyuncusu Dmitry Sennikov, Rus basınına yaptığı açıklamada Gedson'un takım içinde öne çıkamadığını savundu. Sennikov, "Barco, Gedson'dan çok daha parlak bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLERİ

Spartak Moskova formasıyla şu ana kadar 5 maçta görev alan Gedson Fernandes, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretti.