Gedson Fernandes: Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş, yarın sahasında Lugano'yu konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yarınki maçın önemini bildiklerini ifade eden Gedson, "Çok konuşmaya gerek yok. Hepimiz yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Tüm ekip arkadaşlarımla beraber yarın yüzde yüzümüzü verip, Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz, inanıyoruz" diye konuştu.

'TEK ODAK NOKTAMIZ BU MAÇI KAZANMAK'

Tek odak noktalarının yarınki maçı kazanmak olduğunu dile getiren Portekizli orta saha, "Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kolektif mücadele. Yarın önemli ve zor bir maçımız var. Bunun bilincindeyiz. Tek odak noktamız, bu çok önemli maçı kazanıp, Avrupa Ligi'ne katılmak" şeklinde konuştu.

'BİZ HOCAMIZA GÜVENİYORUZ, ONUN BİZE GÜVENDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Kötü bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Gedson Fernandes, "Geçen yılı konuşmanın pek bir manası olduğunu düşünmüyorum. Kötüydü. Hocamız ve yeni oyuncular geldi. Çok farklı bir sezona başladık. Aslında bize getirdiği en iyi şeyin özgüven olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı bir güven var aramızda. Biz hocamıza güveniyoruz, onun bize güvendiğini biliyoruz. Bu şekilde yapmamız gereken şey iyi çalışmak. Bu özgüvenle başladığımız gibi iyi bir şekilde devam etmek" ifadelerini kullandı.

'TAKIMDAKİ HER OYUNCU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Takımdaki her oyuncunun çok önemli olduğunu belirten Gedson, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımdaki her oyuncu bizim için çok önemli. Ciro, Rafa'nın kaliteleri belli. Gerçekten bize iyi şeyler kattılar. Varlıkları önemli ve geldikleri günden beri onların bize olan etkisini görüyoruz. Ancak tekrar söylüyorum. Kolektif bilinç önemli. Beraber oynamamız lazım. Bir oyuncu ondan daha değerli, daha az değerli diye bir şey olamaz. Önemli olan bizim birlikte bir şeyleri başarmamız."