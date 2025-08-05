Gedizli Sporcular Naili Moran Atletizm Türkiye Şampiyonu Oldu

Kütahya'da ' Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' sonucunda atletizm branşına yönlendirilen Gedizli sporcular, 'Naili Moran Atletizm Yaş Grubu Türkiye Şampiyonası'nda 3 dalda Türkiye Şampiyonu oldu.

'Naili Moran Atletizm Yaş Grubu Türkiye Şampiyonası', 22-23 Temmuz 2025 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Kütahya'da yetenek taramasıyla keşfedilen Gedizli sporcular katılım sağladı. Mert Ali Karaoğlan, 3 farklı dalda Türkiye'nin zirvesine çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Karaoğlan, Yüksek Atlama dalında 1.52 metre ile, 800 metrede 2.21.04 ile ve Uzun Atlamada 5.17 metre ile 3 dalda Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer Gedizli sporcu Aysima Özmen ise, yüksek atlamada Türkiye 3'ncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bu büyük başarı, altyapıdan yetişen sporcuların doğru yönlendirme ve emekle neler başarabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Genç sporcuların yanı sıra, onların gelişiminde büyük pay sahibi olan Antrenör Yıldıray Kaya ve Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Özkurt da tebrik edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Küçük, sporcuları tebrik etti

Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü ziyaret ederek atletizmde büyük başarılara imza atan genç sporcuları tebrik etti. İlçe Müdürü Mecid Pehlivan'dan bilgi alan Müdür Küçük, sporcuların başarılarının devamını diledi. Müdür Küçük, genç sporcularla hatıra fotoğrafı da çekindi. - KÜTAHYA