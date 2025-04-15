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Gedizli Okçulardan Büyük Başarı: Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandılar

Gedizli Okçulardan Büyük Başarı: Türkiye Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandılar
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Gediz ilçesinin okçuları, Bursa'da düzenlenen turnuvada genç ve yıldız erkekler kategorilerinde başarılı olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. İsa Akkurt altın madalya kazanarak, genç erkekler takımının da birinciliğiyle büyük bir başarı elde edildi. Yıldız erkekler kategorisinde ise Mehmet Akif Özer bölge 2.sidir.

Kütahya'nın Gediz ilçesinin gururu olan okçular, katıldıkları her turnuvada elde ettikleri başarılara bir yenisini daha ekledi.

Bursa'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Salon Puta Bölge Elemelerinde Gedizli sporcular, genç ve yıldız erkekler kategorilerinde hem bireysel hem de takım halinde zirveye yerleşerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge elemelerinde Gedizli okçular adeta fırtına gibi esti. Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Gedizli sporcu İsa Akkurt, gösterdiği üstün performansla Bölge 1.si olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride takım olarak da yarışan Gedizli gençler, ekip halinde de birinciliği göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attılar. İsa Akkurt ve genç erkek takımı, bu sonuçla 3-4 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Gediz'i temsil edecekler.

Yıldız Erkekler kategorisinde de Gediz rüzgarı esti. Gedizli sporcu Mehmet Akif Özer, zorlu rakiplerini geride bırakarak Bölge 2.si olmayı başardı. Yıldız erkekler takımı da aynı başarıyı göstererek bölge birinciliğini elde etti. Mehmet Akif Özer ve yıldız erkek takımı, 24-25 Mayıs tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecekler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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