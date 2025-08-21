Gediz Gençlik ve Spor İlçesi Kick Boks Şampiyonasında Başarı Sağladı

Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, antrenör Ezgi Şebnem Hoşgör liderliğindeki genç sporcular, 17. Kütahya Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'ndan 12 madalya ile döndü. Takım 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı, gelecek turnuvalar için umut vadediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Antrenör Ezgi Şebnem Hoşgör eşliğinde turnuvalara hazırlanan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, geleneksel 17. Kütahya Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Kick boks sporu ilçede her geçen gün daha fazla ilgi görürken, genç sporcular elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu olmaya devam ediyor. Şampiyonaya 21 sporcuyla katılan Gediz takımı, toplamda 12 madalya kazanarak göz doldurdu. Bu çerçevede 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Gedizli sporcular gelecek turnuvalar için umut vadediyor.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizin bu azmi ve antrenörümüzün özverili çalışmaları sayesinde Kütahya Zafer Kupası'nda büyük bir başarı elde ettik. Bu madalyalar, gelecekteki daha büyük başarıların habercisidir. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüz Ezgi Şebnem Hoşgör'ü yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bu sonuçlar, Gediz'deki gençlerin spora olan ilgisini ve yeteneklerini bir kez daha ortaya koyarken, ilçenin kick boks sporunda da adından söz ettireceğini gösteriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
