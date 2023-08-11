Gediz'de Yaz Kur'an Kursları Kız Öğrencileri Arasında Spor Müsabakaları Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yaz Kur'an Kursları kız öğrencileri arasında voleybol turnuvası ve koşu yarışması gerçekleştirildi. Turnuvada şampiyon olan takım ve yarışmalarda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yaz Kur'an Kursları kız öğrencileri arasında voleybol turnuvası ve koşu yarışması gerçekleştirildi.

Gediz Müftülüğü Kız Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvası Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlendi.

Voleybol turnuvasında 3 takım mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından Fırdan Köyü Kur'an Kursu kız öğrencileri şampiyon olurken, Kurtuluş İlkokulunda eğitim gören kız öğrenciler ikinci, Ulu Cami Yaz Kur'an Kursu kız öğrencileri üçüncü oldu.

Ergenekon Mahallesinde bulunan sahada yapılan koşu yarışmalarında ise TOKİ Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Elif Nida Aymaz birinci, Kavaklı Yaz Kur'an kursu öğrencisi Medine Sultan Birol ikinci, Sandıklı Yaz Kur'an kursu öğrencisi Zeynep Okuklu üçüncü oldu.

Düzenlenen spor müsabakalarında katkılarından dolayı Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür eden İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Yaz Kur'an kurslarımıza gelen kız öğrencilerimizin aldıkları dini eğitimin yanında sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Gençlik Koordinatörlüğümüz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile kız öğrencilerimiz için bu turnuvayı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz güzel heyecan yaşadılar. Zihinlerini boşalttılar. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Muhammet Keskin ve ekibine, Gençlik Koordinatörlüğümüz ekibine, turnuvaya katılan din görevlilerimize ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA