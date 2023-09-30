Gediz'de Yatırımlar Yükselmeye Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan yatırımlar tek tek yükselmeye devam ederken, yakın zamanda bitirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan yatırımlar tek tek yükselmeye devam ederken, yakın zamanda bitirilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu çerçevede Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sürekli yatırımları yerinde inceleme ve bilgi almak adına inşaatları ziyaret ediyor. Akçadurak son olarak ilçe merkezinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Akçadurak; "Geleceğimiz olan gençlerimizin spora aktif katılımını teşvik etmek, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsetmek, sağlıklı ve güçlü bir toplum oluşumuna katkı sağlamak amacıyla spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gençlerimize her türlü imkanı sağlayarak, ilçemizi spor tesisleri ve kütüphaneler ile donatıyoruz. Gençlerimizin talep ve beklentileri yönünde onlara yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Akçadurak'a AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. - KÜTAHYA