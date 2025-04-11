Gediz'de 'Spora İlk Adım' Projesi İle Öğrenciler Sporla Tanışıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Spora İlk Adım" projesi kapsamında Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, Gediz İlçe Spor Salonu'nda çeşitli spor branşlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, minik öğrenciler farklı spor dallarıyla ilgili bilgilendirildi ve bazı temel hareketleri deneyimleme imkanı elde etti. Öğrencilerin spora olan ilgisi ve enerjisi dikkat çekti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan, "Spora İlk Adım projesiyle çocuklarımızın küçük yaşta sporla tanışmalarını ve farklı branşları keşfetmelerini hedefliyoruz. Bugün Kurtuluş İlkokulu öğrencilerimizin çalışma isteği, azmi ve gayretleri bizleri gelecek yarınlar adına umutlandırdı" dedi.

Müdür Pehlivan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretmenlere ve antrenörler Yıldıray Kaya ile Hamdi Atik'e teşekkür ederek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan tüm eğitimcilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca öğrencilerin neşeli ve istekli oldukları gözlendi. Farklı spor branşlarını deneyimleyen minikler, spor salonundan mutlu ayrıldılar. "Spora İlk Adım" projesinin, Gediz'deki diğer okullarda da benzer etkinliklerle devam etmesi planlanıyor. - KÜTAHYA