Gecenin kahramanı Osimhen Galatasaray tarihine geçti

Victor Osimhen, Juventus maçında attığı golle Galatasaray tarihinin Avrupa kupalarında en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray'ın rekor transferi Victor Osimhen, Juventus deplasmanında attığı golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Nijeryalı golcü, Juventus filelerini havalandırarak sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı. Bu golle birlikte Osimhen, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Osimhen'i bu alanda 12'şer golle Milan Baros ve Shabani Nonda, 11 golle Mario Jardel ve 10 golle Gheorghe Hagi takip ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. GOL

Yıldız santrfor, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancılar:

  • 13 - Victor Osimhen
  • 12 - Milan Baros
  • 12 - Shabani Nonda
  • 11 - Mario Jardel
  • 10 - Gheorghe Hagi
