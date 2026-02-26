Gecenin kahramanı Osimhen Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın rekor transferi Victor Osimhen, Juventus deplasmanında attığı golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Nijeryalı golcü, Juventus filelerini havalandırarak sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı. Bu golle birlikte Osimhen, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.

Osimhen'i bu alanda 12'şer golle Milan Baros ve Shabani Nonda, 11 golle Mario Jardel ve 10 golle Gheorghe Hagi takip ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. GOL

Yıldız santrfor, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancılar: