Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"

İlk maçın 3-0 sonuçlandığını hatırlatan Kerem, "Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık ama Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin değişmediğini belirten yıldız futbolcu, "Herkes için yoğun bir fikstür var, bu bahane değil. Önümüzdeki maçlardan güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.

"GEREKİRSE SOL BEK OYNARIM"

Now TV'ye konuşan Kerem Aktürkoğlu, takımdaki rolüyle ilgili de net konuştu. "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum. Kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak oynuyorum. Sezon başında Domenico Tedesco ile konuştuk. Nerede görev verilirse oynarım dedim. Gol atmam önemli değil, mücadele ederim. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım" ifadelerini kullandı.