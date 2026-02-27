Haberler

Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşılaşmasında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aktürkoğlu, hafta sonu taraftarları üzdüklerini ancak pes etmeyeceklerini ve Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istediklerini belirtti. Ayrıca, yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin değişmediğini ve ligin sonunda şampiyon olacaklarını iddia etti. Aktürkoğlu, takımdaki rolüyle ilgili olarak da 'Nerede görev verilirse oynarım' ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PES ETMEYECEĞİZ DEDİK"

İlk maçın 3-0 sonuçlandığını hatırlatan Kerem, "Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık ama Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin değişmediğini belirten yıldız futbolcu, "Herkes için yoğun bir fikstür var, bu bahane değil. Önümüzdeki maçlardan güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız" dedi.

"GEREKİRSE SOL BEK OYNARIM"

Now TV'ye konuşan Kerem Aktürkoğlu, takımdaki rolüyle ilgili de net konuştu. "Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum. Kanat oyuncusu değil, kanat forvet olarak oynuyorum. Sezon başında Domenico Tedesco ile konuştuk. Nerede görev verilirse oynarım dedim. Gol atmam önemli değil, mücadele ederim. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Ülkenin başkentinde gece yarısı çok sayıda büyük patlama

Ülkenin başkenti gece yarısı çok sayıda büyük patlamayla sarsıldı
500

