Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç
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Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak puansız başladı.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor'un 1. Lig macerası da puansız başladı. İstanbul ekibi, Başkent'te Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği, 20. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 43. dakikada farkı 1'e indirdi ancak eşitlik golünü bulamadı. Bu sonuçla Gençlerbirliği lige 3 puanla başladı, Ümraniyespor ise puansız kaldı.
GELECEK HAFTA
Başkent ekibi Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.