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Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç

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Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak puansız başladı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor'un 1. Lig macerası da puansız başladı. İstanbul ekibi, Başkent'te Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANDI

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği, 20. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 43. dakikada farkı 1'e indirdi ancak eşitlik golünü bulamadı. Bu sonuçla Gençlerbirliği lige 3 puanla başladı, Ümraniyespor ise puansız kaldı.

Geçen sezon Süper Lig'delerdi! Ümraniyespor'dan 1. Lig'e tatsız başlangıç

GELECEK HAFTA

Başkent ekibi Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Gençlerbirliği Spor Haberler

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