Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir karar geldi. Koç, cezası nedeniyle RAMS Park'a gitmeyecek.

GEÇEN SEZON KAVGA ÇIKMIŞTI

Ali Koç'un yokluğunda Fenerbahçe yönetiminden bazı isimlerin derbiyi stattan takip etmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Hulusi Belgü ve Mustafa Kemal Danabaş tribünde yer alacak. Yönetim kurulu üyelerinden Hulusi Belgü, geçtiğimiz sezon oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbi öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle hala yargılanıyor. Koç, geçen sezon 1-0 galip geldikleri maçtan sonra RAMS Park'a gitmişti. İki takım yöneticileri arasında da kavga çıkmıştı.

Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Hulusi Belgü ve Mustafa Kemal Danabaş tribünde yer alacak. Yönetim kurulu üyelerinden Hulusi Belgü, geçtiğimiz sezon oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbi öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle hala yargılanıyor.