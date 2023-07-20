Beşiktaş'tan gece yarısı bombası! İşte yeni transferin geleceği saat
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Kadrosuna son olarak Lyanco ve Onana'yı katan Beşiktaş, uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Daniel Amartey ile her konuda anlaştı. Amartey, 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelecek.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın transferi için uzun zamandır uğraş verdiği Daniel Amartey, siyah-beyazlılar için 05.30'da İstanbul'a gelecek.
HER KONUDA ANLAŞILDI
Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.