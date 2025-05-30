Gebze Belediyespor, Kübalı Pasör Çaprazı Miguel Gutierrez Suarez'i Transfer Etti
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediyespor, 2025-2026 sezonunda forma giyecek Miguel Gutierrez Suarez ile anlaştı. Suarez, önceki sezon Efeler Ligi'nde en skorer oyuncu unvanını kazanmıştı.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Suarez'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Gebze Belediyesporumuz'da forma giyecek Miguel Gutierrez Suarez'e hoş geldin diyor, birlikte güzel başarılara imza atmayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en skorer oyuncusu olmuştu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor