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Gaziemir Spor, Sezon Öncesi Antrenmanlara Başladı

Gaziemir Spor, Sezon Öncesi Antrenmanlara Başladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor, Gaziemir Makine İkmal Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaparak sezonu açtı. Yönetim, 72 yıllık mirasa sahip çıkacaklarını vurguladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor, antrenmanlara başladı. Yeşil-beyazlı takım, Gaziemir Makine İkmal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sezonu açtı. Gaziemir Spor yönetiminden yapılan açıklamada, "Yeni hedefler, yeni hayaller ve aynı büyük inançla sahadayız. Bu formanın taşıdığı 72 yıllık mirasa yakışır bir mücadele ortaya koymak, armamızı en iyi şekilde temsil etmek ve Gaziemir'e gurur yaşatmak için sezon boyunca var gücümüzle çalışacağız. İlk antrenmanımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyor; futbolcularımıza, teknik ekibimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılı, sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Yeni sezon başlıyor. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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