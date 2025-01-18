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Gaziantepspor ve Bodrumspor 0-0 Beraberlikle Ayrıldı

Gaziantepspor ve Bodrumspor 0-0 Beraberlikle Ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında Bodrumspor ile oynadığı maçı 0-0 berabere tamamladı. Maçta gol sesi çıkmadı.

(ANKARA) - Gaziantepspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Sipay Bodrumspor'u konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Karşılaşmada gol olmadı ve maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle bitti.

Kaynak: ANKA / Spor
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