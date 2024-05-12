Gaziantep'te Yesemek Ultra Trail Koşusu düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Yesemek Ultra Trail koşusu spor etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğine 375 yerli ve yabancı sporcu farklı etaplarda yarıştı.

Antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedefleyen etkinlikte yarışmacılar, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde başlayan patika yolculuğunu, çam ağaçları arasında, Tilmen Höyük çevresinde ve Karasu Çayı kenarında koşu düzenledi.

Etkinlik, dereceye giren yarışmacılara verilen madalya ve ödüllerin ardından Sercan Budak konseriyle son buldu.

Etkinliğe, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan katıldı.