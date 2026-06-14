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Gaziantep'te milli takım için dualar okundu

Gaziantep'te milli takım için dualar okundu
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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye - Avustralya maçını dev ekranda izledi. Maç öncesi sabah namazı kılıp milli takım için dualar eden taraftarlar, kortej yürüyüşü ve çeşitli aktivitelerle maç heyecanını yaşadı.

GAZİANTEP'te 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşması dev ekranda izlendi. Vatandaşlar maç öncesi milli takım oyuncuları için dualar etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında vatandaşlar maçı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde izledi. Maç öncesi vatandaşlar formalarını giyerek Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde sabah namazına geldi. Kılınan sabah namazının ardından milli takım için dualar edildi. Namaz çıkışı 100 metre uzunluğunda bayrakla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından taraftarlar maçın izleneceği salona geldi. Maç öncesi çeşitli aktivitelerle vakit geçiren taraftarlar şarkılar söyleyerek tek yürek oldu.

MEHMET TAHMAZOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM

Milli takımın gruptan çıkacağına inandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün milli takımımızın ilk maçını izlemek üzere sabah namazından itibaren vatandaşlarımızla birlikte Şahinbey Millet Camii'nde toplandık. Orada çorba simit ikramımızdan sonra hep birlikte mehter marşı eşliğinde dev bayraklarla yürüyerek Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne geldik. Burada bütün salonlarımızı ve en dışarıdaki led ekranlarımızı açarak vatandaşlarımıza rahat bir maç izleme fırsatı sunduk. Sadece XR cihazından geçen vatandaş sayımız 15 bini geçti. Hepsini burada bulunan 11 salonumuza yerleştirerek gayet serin bir ortamda coşkuyla milli takımımızın maçını izleme fırsatı bulduk. Önümüzde daha iki maçımız var inşallah onları kazanıp gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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