Gaziantep'te 2026 Türkiye Drift Şampiyonası düzenlenecek

Gaziantep'te 2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Gazi Pisti'nde yapılacak olan etkinlikte, 8 takım ve 20 profesyonel drift aracı yarışacak.

Antrenman turlarıyla başlayacak olan etkinlik, seyirci padok ziyareti ve eleme eşleşmeleriyle devam edecek.

Etkinlik, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak.