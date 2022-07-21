Gaziantep haber: Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Gaziantep haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Yeni transferler Lazar Markovic ve Erten Ersu da takımla çalışmalara başladı. Gaziantep FK, yarın Bolu'da sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor ile hazırlık maçı oynayacak. AA / Ömer Ürer - Spor Topuk Yaylası Gaziantep FK Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep haber: Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.