Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Gebze
Hakemler: Ramazan Demiröz, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Nazar Hetman, Uğur Okay (Ulaş Onur Topbaşlı, Deniz İvgen, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul)
Setler : 23-25, 25-18, 24-26, 21-25
Süre: 134 dakika (30, 29, 41, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.