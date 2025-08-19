Gaziantep Futbol Kulübü'nde Burak Yılmaz Dönemi Başladı

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Genç teknik adam, sezon sonuna kadar takımın başında olacak.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayırılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz getirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından takımın başına genç teknik adam Burak Yılmaz'ı getirdi. Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekiple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

