Gaziantep Futbol Kulübü, Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Pendikspor forması giyen Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak geçtiğimiz sezon Pendikspor forması giyen 29 yaşındaki Emre Taşdemir ile anlaşmaya vardı. Emre Taşdemir, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ile yöneticiler Uğur Şireci, Mustafa Kara ve İskender Kaplan'ın da katıldığı imza töreniyle 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Giresunspor, Kayserispor ve Pendikspor formaları ile 180 resmi karşılaşmaya çıkan Emre Taşdemir, 12 gol atıp 21 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP