Gaziantep Futbol Kulübü Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 45+3. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 45+3. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in uzak köşeye yerden sert şutu az farkla auta çıktı.
16. dakikada Morutan ile sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında kaleci Nita'dan seken topa Efkan'nın penaltı noktasından vuruşu üstten dışarı çıktı.
19. dakikada Efkan'ın savunma arkasında pasında topla buluşan Ali Sowe'un şutu son anda ayağını uzatan Djilobodji'den döndü.
25. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Djilobodji'nin kafa vuruşu sonrası top farklı şekilde dışarı çıktı.
29. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Furkan'ın şutu yandan auta gitti.
35. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu Draguş'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası dışından Ogun Özçiçek'in şutu kaleci Bahadır'da kaldı.
45+3. dakikada Efkan'ın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Alper Uludağ'ın yerden sağ köşeye sert ve düzgün şutu ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Ogün Özçicek, Max Gradel, Maxim, Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Salem M'Bakata, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Mehmet Kuzucu, Riascos, Albian Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros Radokovıc, Nihad Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan, Efkan Bekiroğlu, Pedrinho, Morutan, Renaldo, Ali Sowe
Yedekler: Gikiewich, Matej Hanousek, Cem Tuna, Chatzigiovanis, Riad Bajic, Garry Rodrigues, Macheda, Mert Çetin, Kitsiou, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Alper Uludağ (dk. 45+3) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ogün Özçicek (Gaziantep FK), Radokovıc, Renaldo (Ankaragücü) - GAZİANTEP