Gaziantep FK, Yusuf Kabadayı'yı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüp, Kabadayı'ya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törende Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yusuf Kabadayı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
