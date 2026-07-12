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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top kapma, pas ve hücum çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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