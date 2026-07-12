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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda ısınma ve güç çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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