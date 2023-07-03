Üye Girişi
Haberler
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda isinma, pas çalışmaları ve oyun oynandı. Güneş'in teknik ekibi de açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen oyun ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Güneş'in teknik ekibi belli oldu

Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş'in yardımcıları belli oldu.

Güneş'in teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Suat Tokat

Yardımcı Antrenör: Erkan Yılmaz

Kaleci Antrenörü: Hakan Bulut

Atletik Performans: Ömer Bayram

Analiz Sorumlusu: Tayfun Kayabaş

Kondisyoner: Mustafa Aksoy

Analist: Barış Diken

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Gaziantep FK Erdal Güneş Güneş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title