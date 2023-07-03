Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda isinma, pas çalışmaları ve oyun oynandı. Güneş'in teknik ekibi de açıklandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen oyun ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Güneş'in teknik ekibi belli oldu
Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş'in yardımcıları belli oldu.
Güneş'in teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Suat Tokat
Yardımcı Antrenör: Erkan Yılmaz
Kaleci Antrenörü: Hakan Bulut
Atletik Performans: Ömer Bayram
Analiz Sorumlusu: Tayfun Kayabaş
Kondisyoner: Mustafa Aksoy
Analist: Barış Diken