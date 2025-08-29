Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 4. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligin açılış maçında Galatasaray'a, ikinci hafta ise Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, teknik direktör değişikliği sonrası evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, geçen sezon çalıştırdığı Kasımpaşa'ya karşı mücadele verecek.

13. randevu

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 12 karşılaşmanın dördünü Gaziantep FK, dördünü Kasımpaşa kazanırken, dört maç da berabere bitti.

Bu karşılaşmalarda Güneydoğu temsilcisi rakip kaleyi 23 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

Geçen sezon oynanan iki müsabaka da 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
