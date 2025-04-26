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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi
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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Konsantrasyon eksikliği nedeniyle hızlı bir şekilde iki gol yediklerini ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Fenerbahçe maçının ardından, "Konsantrasyon eksiğiyle 2 dakikada 2 gol yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 42 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 75'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Kazak, "Aslında maça çok iyi başladık, pozisyonlarla başladık. Sonrasında ise bir top kaybıyla güzel bir golü bulduk. Geçişleri de iyi yaptık. Fakat ikinci yarıda konsantrasyon eksiğiyle 2 dakikada 2 gol yedik. Yine Fenerbahçe'nin çıkışlarıyla kaptığımız toplarda etkili olmaya çalıştık ama sonuca ulaşamadık. Mağlubiyet için üzgünüm" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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