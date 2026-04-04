Gaziantep Fk ile Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Gaziantep'in golünü Kacper Kozlowski, Alanyaspor'un golünü ise İbrahim Kaya attı.
(ANKARA) -Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gazinatep Futbol Kulübü ile Corendon Alanyaspor karşılaştı. Gaziantep Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin golünü 63. dakikada Kacper Kozlowski atarken, konuk takım Alanyaspor'un golünü ise 42. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.
Kaynak: ANKA