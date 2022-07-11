Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 40 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Isınma ve yenilenme hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları sonrası yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor Gaziantep FK Erol Bulut Düzce Spor Haberler

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