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Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 40 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma ve yenilenme hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları sonrası yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Gaziantep FK Erol Bulut Düzce Spor Haberler

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