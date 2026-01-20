Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 19. haftasında konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Güneydoğu temsilcisi, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.