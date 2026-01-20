Haberler

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, antrenmanlarına başladı ve teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon, pas ve top kapma çalışmaları yapıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin 19. haftasında konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Güneydoğu temsilcisi, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Tam 5 gol! Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı