Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Hazırlıklar yarın Konya'da devam edecek.