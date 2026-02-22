Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Trabzonspor: 2 (İlk yarı)
Trendol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Goller, Bayo (21. dakikada) ve Onuachu (26. dakikada) ile Trabzonspor'dan, Felipe Augusto (24. dakikada) ile Gaziantep FK'dan geldi.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada orta sahada topu kapan Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
13. dakikada sağ kanattan Luis Perez'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in gelişine vole vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Muçi'nin savunma arkasına attığı uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'nın vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
37. dakikada Kozlowski'nin kafayla gönderdiği pasta topla buluşan Bayo'nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowksi, Karamba Gassama, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal, Victor Gidado, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Trabzonspor: Andre Onana, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Arseni Batagov, Wegner Pina, Chirist Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Paul Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Mathias Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Mohamed Bayo (dk. 21) (Gaziantep FK) Felipe Augusto (dk. 24), Onuachu (dk. 26) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Oulai (Trabzonspor) - GAZİANTEP