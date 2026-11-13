Gaziantep FK, Süper Lig'de 11 haftada 9 gol atarak en kötü başlangıcını tekrarladı

Gaziantep FK, Süper Lig'de 11 haftada 9 gol atarak en kötü başlangıcını tekrarladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında 9 gol atarak 2023-2024'teki en düşük gol başlangıcını tekrarladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 11 maçın 10'unda ilk yarıda gol bulamazken son 7 maçta 1 puan alıp 8 puanla 16. sıraya geriledi.
Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında rakip fileleri 9 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda en kötü başlangıcını tekrarladı.
Ligde ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonundan bu yana ilk 11 maçta en az gol attığı dönemi 2023-2024 sezonunda 9 golle yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon da aynı sayıda kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
İlk yarılarda gol bulmakta zorlandı
Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 11 lig karşılaşmasının 10'unda ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.
İlk yarılarda kaydettiği 4 golün tamamını Göztepe karşısında bulan Güneydoğu temsilcisi, söz konusu müsabakanın devresine 4-0 önde girdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın ilk yarılarında ise gol atma başarısı gösteremedi.
Son 7 maçta yalnızca 1 puan
Gaziantep FK, Göztepe galibiyetinin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu süreçte yalnızca 2 gol atabilen ve kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlılar, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayan Gaziantep ekibi, 16. sıraya geriledi.
Gaziantep FK, böylece Süper Lig tarihindeki en düşük puanlı sezon başlangıcını da yaşadı.
Gaziantep FK'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 8 sezondaki ilk 11 maç itibarıyla gol performansı şöyle:
|Sezon
|Atılan gol
|Gol atılamayan maç
|2019-2020
|16
|2
|2020-2021
|17
|-
|2021-2022
|12
|4
|2022-2023
|15
|2
|2023-2024
|9
|5
|2024-2025
|15
|2
|2025-2026
|15
|4
|2026-2027
|9
|5