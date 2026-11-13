Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep FK, Süper Lig'de 11 haftada 9 gol atarak en kötü başlangıcını tekrarladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında 9 gol atarak 2023-2024'teki en düşük gol başlangıcını tekrarladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 11 maçın 10'unda ilk yarıda gol bulamazken son 7 maçta 1 puan alıp 8 puanla 16. sıraya geriledi.

Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında rakip fileleri 9 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda en kötü başlangıcını tekrarladı.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonundan bu yana ilk 11 maçta en az gol attığı dönemi 2023-2024 sezonunda 9 golle yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon da aynı sayıda kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

İlk yarılarda gol bulmakta zorlandı

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 11 lig karşılaşmasının 10'unda ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

İlk yarılarda kaydettiği 4 golün tamamını Göztepe karşısında bulan Güneydoğu temsilcisi, söz konusu müsabakanın devresine 4-0 önde girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın ilk yarılarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Son 7 maçta yalnızca 1 puan

Gaziantep FK, Göztepe galibiyetinin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte yalnızca 2 gol atabilen ve kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlılar, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayan Gaziantep ekibi, 16. sıraya geriledi.

Gaziantep FK, böylece Süper Lig tarihindeki en düşük puanlı sezon başlangıcını da yaşadı.

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 8 sezondaki ilk 11 maç itibarıyla gol performansı şöyle:

SezonAtılan golGol atılamayan maç
2019-2020162
2020-202117-
2021-2022124
2022-2023152
2023-202495
2024-2025152
2025-2026154
2026-202795

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare24

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
İstifa eden Nvidia CEO'suna ilk iş teklifi Elon Musk'tan

Yasak aşk skandalı işinden etmişti: İlk teklif çok ünlü bir isimden

Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti

İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!