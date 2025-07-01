Gaziantep FK, Stoper Myenty Abena ile Anlaştı

Gaziantep FK, Stoper Myenty Abena ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abena, son olarak Spartak Moskova'da forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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