Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam edip dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Takımın yeni transferi Anel Husic ise takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.